«Органика или есть, или ее нет»: Елена Север рассказала, как Софи Лорен благословила ее на кино

Ведущая мероприятий и телепередач десять лет назад решила начать актерскую карьеру, но сомневалась, что достойна этого.

Популярная российская ведущая Елена Север поделилась, что ее связывает теплая дружба с легендарной итальянской актрисой Софи Лорен. Несколько лет назад женщины разговаривали о жизни и карьере, и россиянка рассказала звезде кино, что ее тоже пригласили сниматься в фильме («Распутин», 2011 года с Жераром Депардье). Елена призналась подруге, что ее одолевают сомнения: стоит ли ей заходить на актерскую территорию без профильного образования?

«Она сказала: «У меня тоже нет актерского образования. И вообще, самое главное — это твоя роль и то, как тебя видит режиссер. А органика или есть, или ее нет». И, можно сказать, она меня благословила, после того разговора я реально «нырнула» в кино уже по полной программе», — цитирует Елену издание 7days.

Север отметила, что у нее с Лорен много общего, например, наличие двоих сыновей и одинаковая разница в возрасте с мужьями. Софи была замужем за знаменитым кинопродюсером Карло Понти, который фактически слепил из нее звезду. Елена тоже замужем за продюсером Владимиром Киселевым и считает, что он «создал» ее как артистку. Правда, сам супруг певицы и ведущей так не думает.

«Владимир говорит: «Я же не выхожу за тебя на сцену, не играю за тебя в кино. Я мог тебе в чем-то помочь, но дальше ты уже сама справляешься или не справляешься», — поделилась ведущая.

В том же интервью она рассказала о сложностях съемок и отметила странную шутку судьбы: идя в кино Елена мечтала играть исторические образы в красивых платьях, а теперь больше дерется в кадре, гоняет на машинах и даже стреляет. В новом фильме она исполнит роль инструктора по рукопашному бою и обращению с пистолетом.

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