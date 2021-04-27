Зрителям НТВ рассказали, как приготовить шашлык без маринования мяса

Впереди май, что для россиян обычно является синонимом выезда на шашлыки. И вот как раз в передаче «НашПотребНадзор» на канале НТВ отечественным потребителям подсказали необычный рецепт шашлыка, который назвали главным хитом нынешнего сезона. Стоит отметить, что в этом способе приготовления мясо не нужно мариновать.

Из продуктов вам понадобятся свиная шея, телячья вырезка, сало, оливковое масло, соль, паприка, базилик и лук.

Для начала нужно отбить мясо, посыпать его солью, паприкой и базиликом, добавить оливковое масло. Затем укладывает вкусности в три слоя — свинина, сало, телятина. Чередование мяса и сала придаст шашлыку сочность. Получившийся мясной «лист» нужно свернуть в трубочку, а потом порезать ее (поперек волокон, чтобы легче потом было откусывать) на дольки, каждая из которых получится в форме розы.

Далее выжимаем на мясо луковый сок, но здесь главное не переусердствовать. Повара-эксперты, приготовившие шашлык специально для передачи, отметили, что круто и долго мариновать мясо не стоит — тогда оно теряет влагу и становится менее сочным. По словам мастеров шашлычного дела, лучше начинать жарить сразу после предварительной подготовки мяса.

Получившиеся «розочки» протыкаем шампуром с боку, чтобы они не развернулись, и отправляем их на мангал — чтобы удивить своих друзей и близких сочным шашлыком!

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