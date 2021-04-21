«Начинается какой-то космос»: Джанабаева поделилась мнением, как надо выбирать имя ребенку

В апреле певица стала матерью в третий раз, но теперь речь идет о девочке.

12 апреля певица Альбина Джабанаева родила своему мужу Валерию Меладзе третьего ребенка — девочку. Однако звездные супруги до сих пор не раскрыли имени малышки. В свежем интервью журналисты спросили у многодетной мамы, заранее ли она придумывает имена детям или ждет момента, когда получит первые впечатления от знакомства с крохой.

«Как показывает опыт, такие вещи нужно планировать, потому что когда ты лично знакомишься с ребенком, начинается какой-то космос, и ты запутываешься. Поэтому наготове должно быть несколько имен, которые тебе нравятся, а там уже какое победит!» — поделилась 42-летняя артистка с изданием Wday.

Она рассказала, что с ее младшим сыном Лукой так и произошло: у звездных родителей изначально было несколько вариантов, и папа с мамой стали называть малыша по-разному. Меладзе настаивал на имени Лука, а у Джанабаевой был другой вариант. Но жена не стала спорить, так как это имя «давно витало в семейном поле». Ну а старший Константин, как известно, назван в честь брата и музыкального партнера Валерия.

В случае с новорожденной дочкой уже и сыновья подключились к поиску подходящего имени, правда, их варианты больше были похожи на шутку, поэтому звездная мама быстро пресекала это сочинительство.

Несмотря на откровенность, в интервью Альбина так и не раскрыла, какое имя дала или готова дать девочке.

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