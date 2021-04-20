Двойник Дэниела Рэдклиффа стал популярным, изображая взрослого Гарри Поттера в TikTok

Настала эпоха, когда стать богатым и знаменитым можно с помощью странички в TikTok. Одни пользователи поют, другие танцуют, третьи снимают юмористические ролики. А кому-то даже напрягаться особо не надо. Хороший пример — 25-летний французский блогер Феликс, которому повезло уродиться с внешностью, как у исполнителя роли Гарри Поттера Дэниела Рэдклиффа.

Так как сам актер в соцсетях не сидит, Феликс спокойно присвоил себе образ повзрослевшего Гарри и начал набирать подписчиков. В своих роликах он фантазирует на тему, как бы вел себя взрослый Поттер и с какими проблемами он сталкивался бы. С февраля 2021 года на парня подписались уже более миллиона человек.

Феликс признается, что на косплей Гарри его подтолкнула самоизоляция. Сам он долгое время не смотрел фильмы франшизы о юном волшебнике и о своей схожести с главным героем мог только догадываться. Но теперь-то двойник Рэдклиффа развернется, будьте уверены.

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