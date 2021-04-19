«Повыкручивала руки организаторам»: Верка Сердючка во время поездки остановилась в замке из «Игры престолов»

На канале «Пятница!» продолжается юбилейный сезон «Орел и решка. 10 лет» с яркими ведущими. 19 апреля в путешествие по Барселоне отправятся Вера Брежнева и Верка Сердючка со своей мамой.

Уже известно, что «золотая» карта после броска монетки досталась Сердючке. И та, ощутив себя невероятно богатой, отказалась селиться в дорогом отеле и потребовала от организаторов шоу что-нибудь поинтереснее.

«Мне не все равно, где жить, — заявила украинская артистка. — Вы сколько на этой «Решке» лет? За 10 лет можно придумать что-то неординарное. Не квартиру, конечно, нет. Не подумайте, что я выкручиваю вам руки в юбилейный сезон».

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В итоге Сердючку с мамой поселили в огромном замке Санта-Флорентина XI века в Каталонии. В том самом, в котором проходили съемки популярного фэнтези-сериала «Игра престолов».

«Вот, повыкручивала руки организаторам, и мы в замке! Другое дело!» — констатировала ведущая и отправилась осваивать новую недвижимость.

Что еще потребовала певица и как отдохнула «на минималке» ее коллега Вера Брежнева — узнаем 19 апреля в 20:00 на канале «Пятница!».

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