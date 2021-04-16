«Я очень себя накручиваю»: Наталья Еприкян рассказала, как справляется с паранойей

Звезда Comedy Woman Наталья Еприкян, она же Наталья Андреевна стала героиней нового выпуска «ДНК-шоу» с Лолитой Милявской. Выход программы как раз случится накануне дня рождения артистки, в этом году ей исполнится 43 года.

Напомним, в этом шоу звездам делают ДНК-тест, а затем обсуждают с ними тайны, раскрытые их генами. У новой гостьи, например, анализ выявил склонность к паранойе. Еприкян согласилась с этим и рассказала, как она справляется с параноидальными приступами.

«Да, есть такое! Я очень себя накручиваю. Но я нашла способ выхода — надо развеиваться. Либо я куда-то выезжаю, либо общаюсь с людьми, с которыми можно поржать. Вот моя самая главная терапия — смеяться!» — поделилась Наталья Андреевна.

Что еще открыл ДНК-тест у звезды Comedy Woman — узнайте 18 апреля в новом выпуске «ДНК-шоу» на видеоплатформе Premier и телеканале «Пятница!».

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