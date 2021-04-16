Большой брат следит за тобой: инженер изобрел веб-камеру, похожую на человеческий глаз

А вы бы хотели, чтобы у вашего компьютера/ноутбука были глаза? Вот прямо глаза, которые будут следить за вами. И это не сюжет фантастического триллера, а уже сегодняшняя реальность.

В апреле изобретатель Марк Тейссьер опубликовал в Сети ролик со своей новой разработкой. Это веб-камера, которая выглядит как человеческий глаз. У нее есть веки, ресницы, бровь, функция моргания и собственные эмоции. Когда пользователь сидит перед ней, она рада его видеть. Когда к ней долго никто не подходит, камера грустит. Слишком фантастично? Посмотрите видео и убедитесь.

Изобретатель назвал девайс Eyecam («камера-глаз»). Она создана не только для «красоты», у нее есть и полезная функция — следить за пользователем, поворачиваться вслед за его лицом. Если же человек не хочет, чтобы око бдело за ним, то тогда нужно прикрыть камеру ладонью, и она уснет, во всех смыслах.

Марк признался изданию IGN, что он не собирается выпускать «глаз» на рынок. Скорее, он хочет, чтобы люди переосмыслили свое взаимодействие с камерами и сенсорными устройствами. Ведь, по сути, наша жизнь уже окружена камерами, они постоянно следят за людьми, но мы относимся к ним, как к бездушным машинам, или вовсе не замечаем. А такое «живое око» сложно воспринимать как простой гаджет. Мужчина опубликовал код и схему устройства на своем сайте, так что каждый навороченный инженер сможет создать его у себя дома и попробовать «оживить» свой компьютер.

Ну что тут скажешь? Эпоха киборгов все ближе и ближе. Вызывайте Джона Коннора.

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