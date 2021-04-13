Звезда Marvel разделся, продвигая свой новый фильм

12 апреля румынский актер Себастиан Стэн, известный по роли Зимнего Солдата в киновселенной Marvel, выложил в Instagram фото с неприкрытой пятой точкой. 38-летний мужчина предстал в образе эксгибициониста, показывающего всего себя ночному городу. Правда, других людей на улице при этом не наблюдается.

Этим провокационным фото артист решил прорекламировать свой новый фильм, который выходит в американских кинотеатрах 16 апреля. Картина под названием Monday («Понедельник») не относится к историям про супергероев. Она про то, как мужчина и женщина встретились на отдыхе в Греции и между ними тут же вспыхнула страсть. Оба понимают, что, возможно, встретили любовь всей своей жизни, но готовы ли они отказаться от своей устоявшейся жизни ради этого чувства?

Партнершей Стэна выступила ирландская актриса Дениз Гоф. Вместе они исполнили множество откровенных сцен, в том числе и катались по ночному городу голышом.

«Когда я говорю, что мы выложились на полную, это значит, что мы буквально сделали это», — подписал снимок Себастиан.

Премьера фильма состоялась в сентябре 2020 года на Международном кинофестивале в Торонто. Картина получила смешанные отзывы критиков. О ее релизе в России пока ничего не известно.

Смотрите также: