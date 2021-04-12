«Я и так прекрасна!»: Светлана Зейналова рассказала, как поддерживает себя в трудные периоды

43-летняя телеведущая Светлана Зейналова создала себе образ легкой, жизнерадостной женщины. Однако она не отрицает, что в ее жизни бывают периоды плохого настроения, и тогда, по словам теледивы, лучше не попадаться ей на пути. В новом интервью она рассказала, как ведет себя в таких ситуациях, чтобы успокоиться и вернутся на позитивный лад.

«Если я разозлилась или мне плохо, я говорю себе: «Ну все, окей, это осталось позади» и начинаю дальше жить, — цитирует телезвезду издание WomanHit. — Могу чем-то себя ублажить — чипсами, кофейком, бокалом шампанского, просмотром какого-нибудь фильма, хорошей книгой».

А еще Зейналова поделилась, какое самовнушение устраивала в период бедности, когда не могла позволить себе достойный заработок.

«Помню, шли с подругами на какую-то свадьбу. Они — нарядные, в сережках, колечках, а у меня — ничего. Иду и мысленно себе говорю: «А я и так прекрасна!» — вспоминает Светлана.

По ее словам, эта мантра и сегодня сопровождает ее по жизни, когда что-то идет не так, как хочется.

Смотрите также: