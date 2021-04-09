«На предательство ради любви не пойду»: Анатолий Кот рассказал, как вживается в роль злодея

У актера это получается настолько мастерски, что его часто приглашают играть негодяев в кино.

47-летний актер Анатолий Кот известен своими многочисленными ролями злодеев в кино и сериалах. Играть отрицательных персонажей мужчине помогает специфическая внешность, но одним суровым лицом глубокого героя не создать. В свежем интервью журналисты спросили у артиста, как ему удается воплощать харизматичных антагонистов. Неужели он достает всю эту черноту из себя самого?

«Главное — найти оправдание своего персонажа, почему он совершает тот или иной поступок. На все есть мотивы и даже, как ему кажется, они благородны, — цитирует актера издание WomanHit. — Например, герой так поступает ради любви, это чувство мне известно. Просто я, Анатолий Кот, на предательство ради любви не пойду. Либо он хочет денег, просто намного больше, чем я».

От частого погружения в темную энергию на экране мужчина спасается смехом. По его словам, он любит «поржать» и в театре предпочитает жанр трагикомедия.

Артист признался, что были в его жизни такие случаи, когда зрители на улице осуждали его за того или иного персонажа. Однажды на съемках сериала «Солдаты» на него бросился с кулаками прапорщик воинской части, который решил выяснить, такой ли он гадкий в реальной жизни. Коллегам Анатолия пришлось встать на защиту своего товарища.

В интервью Кот признался, что ему не всегда удается отпустить от себя героя сразу после конца съемки или спектакля. Актер предположил, что для этого существует какие-то медитативные практики, о которых он не знает.

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