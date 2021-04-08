Светлана Бондарчук настояла на публикации своего откровенного фото, чтобы подбодрить друга

В конце января 2021 года фотограф Сергей Табунов выложил в соцсеть фотографию Светланы Бондарчук. Черно-белый снимок оказался достаточно провокационным, так как женщина на нем была обнажена ниже пояса и стояла задом к камере, чуть наклонившись. Пользователи Интернета получили возможность разглядеть стройные ноги и подтянутые ягодицы знаменитости, и, конечно же, такое фото наделало много шума. Особенно, учитывая, что фотограф одно время считался новым возлюбленным Светланы.

8 апреля вышел первый выпуск YouTube-шоу Ирины Безруковой, в котором она попросила Бондарчук прокомментировать тот инцидент.

В ответ 52-летняя светская львица назвала Табунова одним из самых талантливых фотохудожников и признала, что она является его музой. А выложить провокационный снимок — это была ее идея. Причем, мотивы у Бондарчук были далеки от обычной шалости.

«Мы с ним встретились, он был в каком-то очень подавленном настроении, какие-то по работе проблемы… И я говорю: «Ой, слушай, а выложи вот эту мою фотографию!» Мне его хотелось так подбодрить. Он такой говорит: «Света, я не могу. Тебя же Сережа убьет… (Сергей Харченко, муж Светланы. — Прим. авт.)». Я говорю: «Это мои проблемы. Выкладывай. Я тебя прошу, сделай это».

Бондарчук добавила, что ее муж действительно расстроился из-за этой фотографии и попросил ее удалить (на сегодняшний деть ее нет на странице Табунова), но конфликта в семье по этому поводу не случилось. Самой же Светлане было абсолютно не стыдно показать публике такой снимок — она просто очень хотела поддержать и «встряхнуть» своего друга.

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