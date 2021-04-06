«Ах ты какая, увела у меня роль!»: Аглая Тарасова рассказала, как переборола зависть

26-летнюю актрису Аглаю Тарасову спросили, были ли в ее карьере случаи зависти, когда роль, которую она хотела, доставалась подруге или конкурентке.

«Когда такое бывает, я звоню этой подруге и начинаю вопить: ах ты какая, увела у меня роль! Потом мы смеемся вместе. Это плохое чувство — зависть, оно разрушает. Надо обязательно проговорить все вслух, понять причины. На сегодняшний день этому чувству в моей жизни места нет», — ответила звезда фильма «Лед» в интервью WomanHit.

Девушка призналась, что пробы для нее всегда тяжелее самих съемок. Иногда она сильно переживает на кастингах и все не может понять, как к ним лучше относиться: серьезно и расслабленно. Все, что остается молодой актрисе, это верить в себя, потому что отсутствие уверенности у артиста на пробах сразу заметно.

Также Аглая отметила, что важно не только то, как актриса ведет себя перед камерой, но и впечатление, которое она производит при обычном общении. По ее опыту, бывают случаи, когда сами пробы проходят неудачно, но потом, при личном общении, режиссер понимает, что перед ним подходящий артист, и может дать второй шанс.

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