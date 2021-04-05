«Должен всегда быть впереди»: Монатик раскрыл секрет своего успеха

В начале апреля популярному певцу Дмитрию Монатику исполнилось 35 лет. Молодой артист уже давно успел заявить о себе не только в родной Украине и в России, но и на Западе. Из под его пера вышло несколько стопроцентных хитов. В новом интервью у артиста спросили, в чем он видит секрет своего успеха. Мужчина ответил, что это люди, которые его окружают, и, конечно же, жена, которая любила и поддерживала певца с самого начала его карьеры.

По словам Дмитрия, любовь дарит упорство, а оно необходимо в любом деле. Ну и последним фактором артист назвал щепотку везения, которая обязательно должна сочетаться с упорным трудом.

Отвечая на вопрос, Монатик подчеркнул, что понимание собственного успеха опасно для артиста.

«Успех должен всегда быть впереди, должно быть желание к нему добраться, иначе можно незаметно расслабиться. Именно поэтому все достигнутые цели я пытаюсь просто отнести к достижениям, а не к успеху в целом», — цитирует мужчину издание Peopletalk.

К собственной популярности Монатик относится с благодарностью. Для него она значит то, что он вместе со своей командой делают все правильно.

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