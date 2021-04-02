Пригожин отказался от большого праздника в день рождения, отложив торжество на потом

2 апреля своей день рождения отмечает известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. В 2021 году мужчине исполнилось 52 года, и совсем недавно в шоу «Маска» он показал звездам и телезрителям, что он не только хороший организатор, но еще и певец.

В этот раз муж Валерии отказался от больших праздников. В беседе с журналистами он отметил, что собирается отметить день рождения в узком семейном кругу. Коллеги-артисты уже поздравили продюсера по телефону, а собирать всех за столом мужчина не намерен.

Однако пространство для торжества Иосиф себе все-таки оставил, перенеся его на две недели вперед.

«Большой праздник мы хотим провести 17 апреля на концерте Валерии в Crocus City Hall. А сегодня скромно, в кругу семьи», — прокомментировал Пригожин ФАН.

Напомним, что именинник известен, в первую очередь, как продюсер своей жены, певицы Валерии. Но также он работал с Вахтангом Кикабидзе, Николаем Носковым, Александром Маршалом, Авраамом Руссо, Кристиной Орбакайте и многими другим артистами.

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