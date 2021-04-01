«У него было такое удивление»: Сюткин рассказал, как спровоцировал гитариста изрезать свою обувь

К 1 апреля Teleprogramma.pro попросила звезд поделиться забавными (и не очень) розыгрышами которые случались в их жизни. Отличился 63-летний музыкант Валерий Сюткин. Артист признался, что его личное острое чутье мешает кому-либо разыграть его, а вот сам он большой любитель устраивать знакомым сюрпризы.

Пример, который вспомнил Сюткин, случился в 80-х годах, когда он только начал гастролировать по городам в составе музыкальной группы.

«У нас гитарист перед концертом решил обновить обувь, купил новые ботинки где-то по пути, в Кировской области, а старые просто выкинул из автобуса в лесу во время остановки, — рассказал Валерий Миладович. — Мы послали водителя, что бы он нашел эти ботинки. И опять положили их в ящик с концертными вещами. Вы не представляете, какое у него было такое удивление на лице, когда снова увидел их!»

Музыкант выбросил обувь во второй раз — уже рядом с гостиницей. Тогда веселые коллеги снова отыскали злополучные ботинки и отправили их бывшему хозяину домой по почте. По словам Сюткина, гитариста довели до того, что в итоге он изрезал ненавистную обувь. Шутка вроде бы безобидная, но ее «жертва» вряд ли так считает.

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