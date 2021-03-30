«Ставлю сердечко»: участница «Холостяка» призналась, что любит своих хейтеров

С попаданием в шоу «Холостяк» у каждой участницы тут же вырастает количество подписчиков в Instagram. Но вместе с новыми поклонниками обычно приходят и хейтеры.
Участница восьмого сезона — 20-летняя модель Адель Вейгель — решает проблему с ненавистниками в соцсетях по-своему. В новом интервью она призналась, что любит своих хейтеров: спокойно реагирует на критику, отправляет им в ответ сердечки и желает хорошего дня.
«Причем убивает, когда пишут люди, которые даже не подписаны. Ты никогда за мной не следил, не знаешь меня, видишь только по ТВ и все равно находишь, чтобы написать в директ какую-то гадость. Зачем тратить свое время на это? Но все равно — ставлю сердечко и желаю хорошего дня!» — рассказала девушка изданию Ok Magazine.
В том же интервью Адель рассказала, что участницы «Холостяка» могут одеться сами, а могут попросить помощи стилиста. По ее словам, некоторые претендентки на сердце Тимати специально скандалят, чтобы перетягивать на себя эфирное время. Вейгель считает, что такие ходы не понравятся нынешнему холостяку.