«Выгляжу лучше, чем когда-либо в жизни»: Гвен Стефани раскрыла секрет своей молодости

Американской певице Гвен Стефани (той самой, что подарила нам песню Don’t Speak) уже 51 год. В новом интервью звезда рассказала, что, как и многие знаменитости в ее возрасте, она ощущает интерес и даже давление со стороны публики относительно своего внешнего вида и ушедшей молодости.

«Всем действительно тяжело стареть и смотреть в лицо жизни. Это может быть непросто, особенно для женщин, которые были в центре внимания, но ты справляешься с этим, просто пытаясь быть самой красивой версией себя, внутри и снаружи», — рассказала она изданию The Daily Telegraph.

Артистка добавила, что воспринимает большое количество людей, интересующихся ее старением, как комплимент, и что ее саму эта тема тоже очень волнует. Журналисты спросили звезду, в чем секрет ее моложавого внешнего вида, но Стефани не стала рассказывать про какой-нибудь крем или маску для лица. Свою красоту певица связывает со счастьем в личной жизни, а именно со своим новым женихом Блейком Шелтоном.

«Я оглядываюсь назад на последние несколько лет и смотрю фотографии, на которых я впервые начала целовать Блейка, и на этих фотографиях я выгляжу лучше, чем когда-либо в своей жизни. Любовь должна мне нравиться. Я чувствую, что это сказывается на моей внешности, и это действительно так», — призналась Гвен.

Напомним, что певица 14 лет была замужем за музыкантом Гэвином Россдэйлом и родила от него троих детей. Но в 2015 году она стала встречаться со своим коллегой по судейству в американском шоу «Голос», кантри-певцом Блейком Шелтоном. В октябре 2020 года пара обручилась.

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