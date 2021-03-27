«Она орет на меня»: Елка подсказала способ заставить себя бегать, если не хочется

Певице в этом помогла яркая вещь, купленная в магазине.

Весна 2021 года, наконец, порадовала теплыми деньками, и любители тренировок на свежем воздухе стали выходить на улицу (хотя самых рьяных даже снег и дождь не останавливали). Вот и 38-летняя певица Елка возобновила свои пробежки.

27 марта артистка выложила в Instagram свой спортивных образ, а заодно подсказала поклонникам лайфхак, как можно заставить себя бегать, если не очень любишь это дело.

«Я купила в аутлете очень яркую кофту (Худи? Анорак? Пуловер? Как оно зовется?), которую невозможно не выбегать, так как она орет на меня из любого угла квартиры», — написала звезда.

Подписчики отметили, что и кроссовки у Елки тоже великолепные. Также певица надевает на пробежку обрезанные перчатки и защищающие от ветра очки.

Действительно, если купить себе дорогой комплект одежды для пробежек, не использовать его будет очень жалко. Хотя, настоящая мотивация к здоровому образу жизни всегда кроется внутри человека.

Смотрите также: