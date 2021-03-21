«Прекрасный контент»: скандальная модель показала прелести, задрав ноги

У Ксении Бурды свой бренд одежды, который она старается продвигать всеми силами.

34-летняя модель и блогер Ксения Бурда, которой не раз приписывали громкие романы, занимается продвижением в соцсетях собственного бренда одежды. Но внимание к своей страничке в Instagram девушка привлекает не только модными нарядами, но и провокационными фотографиями.

20 марта красавица сделала пост о том, что у нее много работы, и проиллюстрировало это видео, на котором пытается сделать кувырок назад (а может встать на голову…), окруженная упаковками с новой одеждой. Само упражнение девушка не закончила, зато продемонстрировала на камеру стройные ноги и упругие ягодицы, облаченные в тонкие кружевные трусики.

Был ли у этого телодвижения какой-нибудь смысл, или Ксения просто хотела привлечь внимание аудитории — осталось непонятным. Подписчики восприняли данный жест неоднозначно.

«Прекрасный контент, такого нигде нет», «Бедненькая, а как спинка?!», «Забыли написать 18+», «Как-то уже не уместно такое, для вашего возраста», «Она таким методом отстраняет негативных людей у себя на странице», — такие комментарии появились под роликом.

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