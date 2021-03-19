«Надо дарить не вещи, а эмоции»: Виктор Добронравов дал совет ко дню рождения

Актер Виктор Добронравов отмечает свой день рождения 8 марта. Несмотря на то, что у него дома жена и двое дочерей, в семье звезды его личный праздник важнее, чем Женский день. Хотя мужчина тоже готовит подарки для своих дам.

В новом интервью 38-летний артист похвастался, что ему очень повезло с женой Александрой — женщина, по словам супруга, является «чемпионом мира по сюрпризам и необычным подаркам». Добронравов рассказала, что на один из его дней рождения она организовала ему с друзьями полет в аэротрубе. А в другой подарила мужу поездку на три дня в Париж, который они оба очень любят.

Мужчина рассказал, что его вторая половинка является профессиональным фотохудожником, и это большой плюс для семьи. И дело, как ни странно, не в фотографировании.

«Вообще со временем становится понятно, что надо дарить не вещи, а эмоции, они намного ценнее, чем материальные блага. Я тоже стараюсь организовывать нам неожиданные поездки, которые так хорошо подпитывают душевные силы», — цитирует актера «Теленеделя».

Совместное времяпрепровождение с семьей для звезды театра и кино особенно ценно. В том же интервью он признался, что уже на протяжении многих лет ему тяжело из-за работы находить время для поездок с близкими, а они без него принципиально не путешествуют.

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