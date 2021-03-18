«У всех бывает по-разному»: Валерия поделилась мнением, что нужно для счастья

И создание семьи в рассуждениях певицы не на первом месте.

Певица Валерия поделилась мнением о том, что нужно человеку, чтобы быть счастливым.

«Надо заниматься любимым делом, которое захватывало бы тебя полностью, зажигало изнутри. Нужно найти своих людей, которые будут рядом. Здорово, если ты встретил любовь, создал семью, но у всех бывает по-разному. Поэтому самое главное — чтобы человек проживал свою жизнь, чтобы делал то, что нравится, и общался бы с теми людьми, которые близки ему по духу, понимают и подпитывают его, дают радость», — цитирует 52-летнюю артистку издание Wday.

Для поющей звезды любимым делом, конечно же, стала музыка. После коронавирусного года Валерия очень соскучилась по концертам и зрителям. Однако певица уверяет, что не будет постоянно «держаться за сцену».

К примеру, через двадцать лет ей вряд ли уже захочется собирать залы, но женщина предрекает, что продолжит вести активный образ жизни — путешествовать и пробовать что-то новое. Хотя, пока востребована, певица не собирается покидать эстраду.

Звезда уверена, что даже в старости ей не будет скучно, так как ее семья постоянно разрастается. И в этом женщина тоже видит свое счастье.

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