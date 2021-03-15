Одна из участниц «Ты топ-модель на ТНТ» пришла на проект, чтобы извиниться перед отцом

Красавица Сабина Рабая уже несколько лет не может наладить отношения с родителем.

21 марта стартует шоу «Ты топ-модель на ТНТ». Эта передача — не только правдивое реалити о модельном бизнесе, но и копилка самых разных жизненных историй о девушках, мечтающих о карьере в индустрии красоты.

Одна из участниц — Сабина Рабая – профессиональная модель, которая уже работает в США и Европе. Но на проект она пришла, чтобы показать своему отцу, чего она стоит, а еще попросить у него прощения.

Девушка рассказала, что уже прошла тернистый путь в жизни. В детстве она была «забитым» ребенком и часто терпела насмешки от одноклассников. Когда же она выросла и начала карьеру модели, ее родственники из Абхазии не приняли этого. Прошло много времени, прежде чем родня примирилась с выбором Сабины.

Но и это еще не все. На пути к личному счастью Сабина хочет наладить отношения с отцом, который бросил семью, когда дочери было 13 лет. Однажды они поругались в машине, девочка нагрубила папе, и тот высадил ее и уехал. С тех пор модель не может помириться с родителем. По ее словам, отец никогда не верил в способности своей дочери.

«Я не хочу доказывать отцу что-то. Я просто хочу, чтобы он увидел, что я здесь, на федеральном российском канале, который он тоже смотрит. Хочу, чтобы он увидел, что у меня все получилось. И хочу принести ему публичные извинения, если он их ждет от меня: хочу, чтобы наше недопонимание закончилось», — призналась Сабина.

Известно, что девушка попала в проект, но сможет ли она дойти до финала?

Смотрите первый выпуск шоу «Ты топ-модель на ТНТ» — 21 марта в 17:30.

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