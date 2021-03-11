Получив «Золотой глобус», актриса Розамунд Пайк закопала статуэтку в саду

В 2021 году британская актриса Розамунд Пайк получила свой первый «Золотой глобус» (за фильм «Аферистка»). «Оскара» у 42-летней звезды еще нет, хотя она и была номинирована ранее, так что пока это ее самая значимая награда в кино.

Но вместо того, чтобы гордо выставить статуэтку дома и купаться в восхищении гостей, женщина спрятала премию. Об этом она недавно призналась в шоу Эллен Дедженерес.

«Я думаю, что это неловко, поэтому я зарыла его в саду так, чтобы немного выглядывал, — рассказала актриса. — В будущем, когда я умру, или кто-то другой купит этот дом, он будет заниматься ландшафтным дизайном, наткнется на металл и подумает, что нашел зарытые сокровища. И действительно найдет множество наград».

Добавим, что Розамунд Пайк снималась в картинах «Умри, но не сейчас», «Гордость и предубеждение» (2005), «Суррогаты», «Джек Ричер», «Исчезнувшая» и «Опасный элемент».

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