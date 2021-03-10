Александр Домогаров рассказал, что вспоминает сына, когда ему для роли нужно заплакать

57-летний актер Александр Домогаров и его сын Александр дали большое интервью, в котором рассказали об отношениях «отцов и детей». Народный артист РФ поделился, что благодаря наследнику в его актерской работе появился стопроцентно работающий лайфхак.

«Когда мне для работы нужно спонтанно заплакать, я вспоминаю один момент с Сашкой. Ему было лет одиннадцать-двенадцать, какие-то сложности возникли, чего-то он не сделал или сделал не так. И вот на него бабушка злилась, мама злилась, попросили подключиться и повлиять, — вспоминает актер. — И вот я его отчитываю: «Как ты себя ведешь? Что это такое!» А он сидит, смотрит на меня, и у него начинают дрожать губы, видно, что он все усилия бросил на то, чтобы не заплакать, а слезы катятся, катятся… И сквозь эти слезы он дрожащим голосом спросил: «Почему ты никогда меня не хвалишь? Почему я у вас всегда плохой?»

Домогаров-старший признался изданию 7days, что стоит ему вспомнить это обиженное детское лицо, как у самого слезы наворачиваются на глаза.

Но веселых воспоминаний у знаменитого отца гораздо больше. Он часто увозил сына на съемки, где мальчику было очень интересно. Так, в Ялте спецназу пришлось снимать юного Сашу со скалы, потому что папа на 10 минут потерял его из вида. В Египте мальчик утопил в бассейне свой первый мобильный телефон и потом долго уговаривал его включиться. Но самое теплое воспоминание у обоих, когда они строили сарай на даче у бабушки — весь день на свежем воздухе и по уши в грязи. Вспоминая эти деньки, Домогаров-младший называет свое детство идеальным.

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