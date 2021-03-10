Виктория Лопырева объяснила, почему знаменитостям не стоит молчать о благотворительности

Модель, телеведущая, блогер и молодая мама Виктория Лопырева, кроме всего прочего, занимается еще и благотворительностью. В мартовском интервью журналисты спросили у 37-летней звезды, должна ли помощь другим людям быть исключительно бескорыстной, и стоит ли состоятельным людям рассказывать о своих добрых поступках.

«Открою страшную тайну. Человек, который делает добро, не только отдает, но и многое получает. Получает опыт, новые навыки и умения. Буквально успокаивает свою душу, получая ощущение, что не зря живет на Земле», — ответила Виктория на первый вопрос.

Что касается второго, то знаменитая блондинка считает, что рассказывать о своей благотворительности не зазорно, а даже полезно для общества.

«Есть исследования, что каждый четвертый будет помогать другим, если узнает, что так делает его близкий или знакомый. Я верю, что среди подписчиков моего аккаунта найдутся те, кто вдохновится и сделает что-то хорошее. Но, конечно, на этот вопрос каждый должен ответить сам», — цитирует звезду журнал Grazia.

Лопырева отметила, что говорить о благотворительности — не значит пиариться. Да и к тому же, промолчав об этом, известные люди как будто скрывают проблему, в которой решили помочь. А сферы жизни, требующие финансовой помощи, обычно и страдают от недостатка информированности общества. Из этих рассуждений Виктория заключила, что медийные личности «просто обязаны» рассказывать о своих добрых делах.

Тем, кто только хочет начать заниматься благотворительностью, модель посоветовала не обращаться сразу в международные фонды, а посмотреть, кому нужна помощь из ближайшего окружения. Возможно, в тяжелой ситуации находятся друзья, коллеги, соседи, и помочь им проще всего.

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