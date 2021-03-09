«Наша тема будет вечна»: Пиманов объяснил, почему «Человек и закон» не умрет вместе с ТВ

Ведущего программы «Человек и закон» Алексея Пиманова спросили о том, как его передача поживает в эпоху Интернета, когда «телевидение умирает», отдавая пальму первенства Сети. 59-летний мужчина отметил, что ТВ не умирает — просто становится меньше тех, кто умеет делать хороший контент. А его программа уже отчасти перетекла в Интернет и социальные сети.

Известный ведущий объяснил, что разница отнюдь не в том, как зрители получают видео — через антенну или оптоволокно. Главное — это аудитория и удобные для нее форматы подачи информации. Если говорить об Интернете, то большинство его пользователей представляют молодые люди, которые привыкли к быстрым роликам.

«Социальные сети — это короткий формат. С информационной точки зрения мы давно там. Но «Человек и закон» — это длинный формат. Телевидение — это вообще для взрослых. Если ты хочешь делать контент для аудитории телевидения — ты должен делать одно, для Интернета — нужна другая подача. Но мы делаем и так, и так. Мы спокойно к этому относимся. Поверьте, наша тема будет вечна», — цитирует Пиманова портал News.ru.

Напомним, передача «Человек и закон» вышла в эфир еще в 1970 году и была очень популярна у советского зрителя. В середине 90-х в изживший себя проект пришел Алексей Пиманов и перезапустил передачу: кроме бытовых преступлений она стала демонстрировать примеры криминала в политике, экономике и культуре. Проект до сих пор выходит на Первом канале.

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