«Стоя в теплой студии»: Сергей Бурунов рассказал, в чем сложность работы актера дубляжа

В последние пять лет актер Сергей Бурунов стал невероятно востребованным. Фильмы и сериалы с его участием выходят один за другим и каждый становится событием в отечественном кинематографе. Но не все зрители знают, что голосом мужчины говорят и многие голливудские звезды: он дублировал Джонни Деппа, Брэда Питта, Джима Кэри, Адама Сэндлера, Леонардо Ди Каприо и многих других.

В новом интервью Бурунов поделился мнением, что дубляж — это вообще другая профессия, по сравнению со съемками в кино.

«Стоя в теплой студии возле микрофона, сыграть голосом все то, что в кадре сделал артист, который готовился к этому и морально, и физически. Причем на съемочной площадке совершенно другая атмосфера, там все по-настоящему, идет действие. А тут ты возле микрофона, и тебе нужно каким-то образом все повторить. Интересная задача», — рассказал Сергей изданию Wday.

Добавим, что фильмография лент, озвученных Буруновым, не уступает списку его собственных ролей. В интервью мужчина признался, что, когда решил пойти в артисты (в юности его увлекала карьера летчика), он еще не понимал «во что вляпался» — осознание пришло только лет десять спустя. Но самой первой мотивацией будущей звезды кино было желание, чтобы его любили.

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