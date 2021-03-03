«Стала грузчиком-водителем»: Судзиловская вспомнила, как пережила период без ролей

Был в жизни актрисы момент, когда из еды в квартире остался лишь пакет гречки.

46-летняя актриса Олеся Судзиловская может похвастаться множеством ролей в кино и сериалах. Но и в ее жизни был период без денег и работы, когда новые роли просто не предлагали. Причем случилось это перед Новым годом.

«В холодильнике пусто, сидишь, на коленях — кошка, на полке — пакет гречки, и все, дальше пустота», — вспоминает артистка.

Тогда звезду кино спасли родители: просто подарили ей деньги. Правда, Олеся купила себе на них не запас туалетной бумаги, а елку и банку красной икры — чтобы в доме был праздник. Настроение поднялось, а следом за этим появилась и работа, хотя и не совсем такая, с какой принято ассоциировать актрис.

«У сестры была палатка на рынке, а у меня — машина, и я стала подрабатывать грузчиком-водителем. В капюшоне и темных очках, узнавали потому что», — со смехом рассказала Судзиловская изданию 7days.

Выслушав эту историю, журналисты отметили, что многие звезды просто сошли бы с ума в такой ситуации. Олеся добавила, что знакома с такими примерами не понаслышке, когда артисты теряли рассудок или спивались на фоне безденежья.

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