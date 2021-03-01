Звезда «Теории большого взрыва» не получила «Золотой глобус» и принялась заедать поражение

Кейли Куоко иронично обыграла то, что не стала лучшей актрисой комедийных сериалов 2021 года.

Проигрывать надо тоже уметь красиво. Пример неугасимого оптимизма 1 марта продемонстрировала 35-летняя американская актриса Кейли Куоко, больше известная российскому зрителю, как Пенни из «Теории большого взрыва».

В 2020 году с ее участием вышел новый комедийный сериал «Бортпроводница». За роль в нем артистка была номинирована на премию «Золотой глобус», но минувшей ночью награды были розданы, и приз «Лучшая актриса в комедийном телесериале» ушла Кэтрин О’Хара из картины «Шиттс Крик».

Кейли не победила, но все равно выложила в Instagram фотографию в торжественном платье с благодарностями. Правда, выражение лица у звезды на снимке не очень довольное, а вокруг лежат надкусанные торты, пирожные, пицца, а в руке красуется бутылка шампанского.

«Я хотела бы поблагодарить… А, неважно!» — написала Куоко, и ее подписчики поняли иронию, сокрытую в этом посте. «Ты лучшая!», «Невероятная!», «Очаровательная!», «Ты потрясающая, горжусь тобой и всем, что ты делаешь!», «В следующий раз, королева! Вы великая актриса, и это только начало», — отреагировали на пост поклонники актрисы.

Нельзя не признать, что Кейли вышла из ситуации, как настоящая комедиантка.

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