Не только носки: Никас Сафронов поделился идеями подарков мужчинам на 23 Февраля

Художник подсказал, что женщине нужно сделать, чтобы у ее мужа с утра было хорошее настроение.

«Чисто символические подарки» на 23 Февраля для мужчин уже давно стали темой для анекдотов. Традиционно к ним относят носки, трусы, пену для бритья и туалетную воду. А что можно подарить еще? Своими идеями на этот счет с сайтом Teleprogramma.pro поделился известный художник и большой любитель женщин Никас Сафронов.

«Можно подарить бутылку хорошего вина, свитер или рубашку. Или узнать, что мужчина хотел и купить ему. Например, спортивный костюм, обувь. Не важно, что дарить, главное — хорошее настроение, а чтобы мужчина с утра был добрым, жена не должна его пилить накануне», — рассудил звездный портретист.

Он добавил, что мужчина радостно от того, что у них есть день, когда женщина имеет повод поздравить своего защитника. В этот праздник она может проявить свою любовь, приготовив любимому что-нибудь особое, а благодарный мужчина может облегчить ее труд и позвать в ресторан, например. По мнению Сафронова, это еще один прекрасный повод провести время с близкими людьми, а подарки могут быть и чисто символическими.

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