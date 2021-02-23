«Как же это прекрасно!»: Аверин поделился лучшим местом для наблюдения за закатом в Москве

Популярного актера Максима Аверина спросили, что в Москве лучше, чем в Нью-Йорке, Лондоне, Париже или Берлине. 45-летний артист ответил: закат. А заодно рассказал, где, по его мнению, в столице лучше всего наблюдать заход солнца.

«Когда я еду по центру вечером в Театр сатиры и особенно когда перед площадью Маяковского попадаю на эстакаду и вижу этот невероятный закат, это огромное солнце, которое распласталось над городом рыжими буграми, я думаю: «Как же это прекрасно и удивительно!» — цитирует звезду кино журнал «Москвич».

Также Аверин поделился, что обожает гулять по московским бульварам, а одним из своих любимых мест в столице назвал сад «Эрмитаж». В местном театре он впервые вышел на сцену в возрасте 9 лет: играл голодного мальчишку в спектакле «Бранденбургские ворота». Главную роль в той постановке исполняла актриса Татьяна Шабельникова, которая разожгла первую в жизни будущего артиста влюбленность.

Добавим, что сам Максим — урожденный москвич. Своей колыбелью актер называет «Мосфильм», где работал его отец.

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