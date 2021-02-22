Из-за карантина голоса для мультфильма «Райя и последний дракон» актеры записывали дома

Исполнительница главной роли рассказала, как работала в конструкции из одеял.

4 марта в кинотеатрах выйдет новый диснеевский мультфильм «Райя и последний дракон». Работа над этой картиной проходила как раз в пандемию, когда вся американская киноиндустрия замерла. И, хотя социальная дистанция для производства анимации не так страшна, но создателям этой ленты тоже пришлось изменить свою привычную работу, чтобы закончить проект в срок.

На днях исполнительница главной роли — 32-летняя актриса Келли Мэри Трэн (играла в последних фильмах «Звездных войн») — пришла в вечернее шоу Jimmy Kimmel Live и рассказала, как она записывала свой голос для «Райи».

«Я записывалась в квартире моего парня в импровизированной баррикаде, которая была сделана из звуконепроницаемых одеял, приклеенных к стене изолентой. Гламурненько!» — поделилась актриса.

Она добавила, что работе постоянно что-то мешало. То рядом шло строительство, то отключался Интернет. Но в итоге мультфильм был закончен.

Добавим, что в этот раз студия Disney вдохновлялась культурами стран Юго-Восточной Азии: Таиланда, Вьетнама, Камбоджи, Мьянмы, Малайзии, Индонезии и других. Новая «диснеевская принцесса» отправится спасать свой народ от монстров, и для этого ей понадобиться найти последнего на Земле водяного дракона. Волшебное существо озвучила певица Аквафина.

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