«Я просто делаю от души»: Дава вывел формулу своего успеха

Из очередного «запевшего блогера» Давид Манукян или просто Дава превратился в первостатейную звезду российского шоу-бизнеса, которая может себе позволить спеть дуэтом с Филиппом Киркоровым. Конечно же, глупо отрицать, что главной причиной этого стремительного взлета является яркий и эмоциональный роман с Ольгой Бузовой. Но что сам 27-летний мужчина думает о секрете своего успеха? На этот вопрос он ответил в свежем интервью.

Дава признался, что неоднократно размышлял об этом, но так и не нашел ответ.

«Наверное, мне просто везет. По крайней мере, так все вокруг говорят. Наверное, нужно, чтобы правильно сошлись звезды. Не хочу просто отвечать на этот вопрос на «серьезных щах» и делать вид, что я офигенный мотиватор, я просто делаю от души, получаю удовольствие, вижу результат, вижу реакцию подписчиков, которые всегда поддерживают, — это и есть двигатель для того, чтобы делать больше», — цитирует блогера издание Peopletalk.

Мужчина признался, что ему неловко, когда его называют звездой. Он уверяет, что по характеру остался таким же, каким был до свалившейся на него популярности, и не требует к себе особого отношения. По его словам, он был ленивым, наивным, чересчур открытым, но везучим «дурачком», но со временем переборол свою лень и теперь вкладывает все силы в работу.

Манукян предпочитает называться не блогером или рэпером, а артистом в широком смысле слова.

«Куда бы я ни пошел, я делаю все с удовольствием, это, наверное, самое главное», — признался Дава.

Также он отметил, что в будущем хочет освоить лед, поэтому пойдет в фигурное катание и, может даже, в хоккей. Ждем этого красавца в «Ледниковом периоде»!

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