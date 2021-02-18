Александр Васильев рассказал, как «Модный приговор» добивается высоких рейтингов

Секрет передачи кроется не в нарядах, а в особенных героинях.

Ведущего передачи «Модный приговор» Александра Васильева спросили, почему на его шоу не приглашают героев-мужчин. Историк моды ответил, что, когда в выпуске переодевают мужчину, программа сразу же теряет в рейтингах. Если же участницей становится женщина, то доля телесмотрения становится выше, однако далеко не каждая дама привлекает внимание зрителей.

Если героиня выпуска стройна и привлекательна, то такую передачу с большой вероятностью переключат. По словам шоумена, большинство россиянок у экранов страдают от лишнего веса, поэтому им интересно смотреть на преображение полных женщин.

У самого Васильева уже давно есть четкое представление о том, как сделать рейтинговый выпуск.

«Мы, в основном, выбираем полненьких, с трудной судьбой. Потому что такие истории находят отклик в сердцах зрителей. Нравится драма», — цитирует ведущего портал News.ru.

Кстати, по мнению мужчину, проблемы россиянок с лишним весом исходят из того, что в основе нашего питания лежат картофель и мучное.

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