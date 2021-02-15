Янина Студилина предположила, что на Даву наложили сглаз, и предложила помощь

Актриса заметила, что бывшему бойфренду Ольги Бузовой не везет на проекте «Танцы со звездами».

35-летняя актриса Янина Студилина дала интервью о своем участии в телепроекте «Танцы со звездами». Артистка рассказала, что не чувствует злой конкуренции среди участников шоу, наоборот, среди танцоров ощущается очень теплая и дружеская атмосфера.

Во время съемок женщина начала общаться со своим земляком — блогером Давой — и нашла его очень доброжелательным парнем. Янина отметила, что он потрясающе танцует, однако на проекте ему постоянно не везет: то поскользнется во время выступления, то на репетиции руку травмирует.

Чтобы отогнать от молодого мужчины негативную энергию, Студилина посоветовала ему способ, который когда-то помог ей.

«Перед участием в фильме «Сталинград» на меня посыпались какие-то мелкие неприятности: то простуда, то герпес, то еще какая-то ерунда. Ко мне подошли и прикололи булавку головкой вниз, — рассказала актриса изданию WomanHit. — И я ему сказала: «Приколи булавку — и будет все хорошо. Сглаз и нехорошая энергия вокруг тебя уйдут».

Правда, Янина не знает, воспользовался ли Давил Манукян ее советом. А вдруг его, и правда, кто-то сглазил? После скандального расставания с Ольгой Бузовой можно предположить, что врагов у блогера предостаточно.

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