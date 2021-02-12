«Настоящий папа и муж»: Дмитрий Дюжев раскрыл секрет, как совмещает семью и работу

Дмитрия Дюжева спросили, сложно ли ему находить баланс между домом и работой. 42-летний актер ответил, что в этом вопросе он всегда придерживается собственного правила.

«Выходя из дома, я становлюсь публичным человеком, у которого просят фото и автографы, за которым все время подсматривают, исподтишка снимают на телефон, потому я должен все время контролировать, как я хожу, что отвечаю. Все время такое «Шоу Трумана» под большим глазом, — поделился артист с «Теленеделей». — А когда день заканчивается, я возвращаюсь домой, закрываю дверь, и здесь я уже человек, который сам себе не принадлежит, а принадлежит жене и двум сыновьям. Я в них растворяюсь и уже никак не контролирую и не слежу за тем, что происходит вокруг. Тут я настоящий папа и муж».

В 2021 году браку Дмитрия и его жены Татьяны исполняется уже 13 лет. За это время их семья практически заслужила статус идеальной — если у супругов и были конфликты, они не выносили сор из избы. Однако с годами актер все меньше горел желанием давать советы, как построить счастливый брак. По его словам, опыт, накопленный его семьей, открыл новые грани для ощущения счастья.

«Когда ты не бросил свою жену, когда не побежал за новой девочкой, которая увлекла тебя молодостью и свежестью. Бывают у людей такие глупые мысли, что новое всегда лучше старого… Терпение и сохранение мира в себе с годами дает свою энергию, свои эмоции, свои чувства. Они не похожи на те, что были в 20 лет, но они невероятно сильные и ощущаемые», — говорит Дюжев.

Актер подчеркнул, что ни один мужчина не застрахован от падения, поэтому для каждого очень важно чувствовать поддержку семьи. У Дмитрия такой «тыл» имеется. Недавно он присоединился к проекту «Танцы со звездами», и жена отпустила его на эти съемки, зная, что там ее муж окажется в компании блистательной партнерши. Хотя, после таких рассуждений артиста, ей, действительно, нечего опасаться. Согласны?

Смотрите также: