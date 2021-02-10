«Он ходил нормально, а я на четвереньках»: Деревянко рассказал, как отыгрывал Конька-Горбунка

Актеру пришлось работать далеко не только голосом, чтобы создать анимационного персонажа.

18 февраля на экраны выйдет сказочный фильм «Конек-Горбунок», в котором актер Павел Деревянко сыграл заглавного героя. На экране мужчина предстанет в образе анимированного коня, но зрители должны знать, что от артиста персонажу достался не только узнаваемый голос. В свежем интервью актер рассказал, что мимика и ужимки Конька также рисовались с него.

По словам Деревянко, его отвезли на специальную студию, там специалисты по компьютерной графике обвешали его лицо датчиками, а сверху надели какой-то шлем. Далее несколько камер в темной комнате снимали, как Павел проявляется эмоции, причем не сразу — улыбнулся, оскалился, — а постепенно, с запечатлением разных стадий проявления чувств.

Может показаться, что на сами съемки, которые проходили в шикарных декорациях под Петербургом, мужчине можно было уже и не приезжать. Однако его все равно приглашали и заставляли работать в паре с Антоном Шагиным, игравшим главного героя Ивана.

«Он ходил нормально, а я на четвереньках. Выглядело это смешно и странно», — рассказал 44-летний актер 7days.

Уже не терпится посмотреть, что из этого получилось. Напомним, у нового фильма звездный актерский состав: Михаил Ефремов, Паулина Андреева, Ян Цапник, Олег Тактаров и другие. Бюджет картины составил 600 миллионов рублей.

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