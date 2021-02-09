«Я на себе ощутил»: остров Бали помог Сергею Лазареву поверить в магию

До Нового 2021 года певец Сергей Лазарев был скептически настроен относительно магии, но в минувшие праздники ему удалось совершить поездку на остров Бали, где 37-летний артист активно посещал «места силы» и изменил свое отношение к сверхъестественному.

«Я на себе ощутил магические вещи, на острове случилось много неслучайных встреч», — цитирует мужчину издание Ok Magazine.

К примеру, когда певец и его друзья осматривали дворец Тирта Ганга, начался сильный дождь, и путешественникам пришлось укрыться в кафе. Они разговорились с продавщицей за прилавком, которая рассказала, что все вокруг — это владения ее семьи, а она сама — внучка последнего короля Бали. Приятели сначала не поверили женщине, но потом она пригласила их на закрытую королевскую церемонию в честь местного бога Шивы. И это стало незабываемым событием для Лазарева.

Также друзья ездили к святому источнику Себату. Их предупреждали, что в этом месте нужно крайне почтительно относиться к богам и духам, но у компании было настроение повеселиться и снять множество интересных «сториз».

«И вдруг, поднимаясь по ступенькам, перед самым входом, наша знакомая оступается и падает. В этот момент мы поняли, что нужно прийти в себя, отнестись более уважительно к месту», — вспоминает Сергей.

Добавим, что на острове он увлекся медитацией, перезагрузил мысли и неожиданно встретился с Владом Топаловым. Вместе они пообещали поклонникам, что в новом году приготовят им сюрприз от группы Smash!!

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