«Мне замечательно»: Барановская рассказала, как в детстве научилась засыпать при любых ситуациях

В новом интервью телеведущая Юлия Барановская рассказала о своих детских годах. Будущая звезда была старшей из трех сестер. Только она пошла в школу, как родилась средняя Ксения, и шестилетней девочке пришлось помогать матери ухаживать за ребенком.

Для Юлии это был непростой период — новорожденный ребенок частенько плакал, мешая старшей сестре спать и делать уроки.

«Мы жили в коммунальной квартире, в комнате 18 квадратных метров, и спрятаться от орущей сестры по ночам было некуда, — рассказала Барановская порталу Tele.ru. — Зато с тех пор я умею спать в любых положениях и в любых ситуациях. Мне говорят: «Как ты можешь спать? Свет включен, телевизор орет!» А мне замечательно».

Журналисты поинтересовались: неужели окружающий шум может убаюкать Юлию? Та ответила, что с ее закалкой так и есть. Ведь после Ксении у нее появилась еще одна младшая сестра, и все началось по второму кругу. А в их маленькой комнате еще обитали кошка и собака, да еще и мать постоянно работала на шумной швейной машинке. Так что шум известной ведущей нипочем — было бы свободное время прикорнуть.

Смотрите также: