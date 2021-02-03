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Instagram разрешил восстанавливать недавно удаленные посты

Пользователь может передумать и вернуть публикацию в течение месяца.

Instagram разрешил восстанавливать недавно удаленные посты
Instagram ввел фунцию, о которой просили пользователи. Фото: globallookpress.com

Социальная сеть Instagram разрешила восстанавливать недавно удаленные публикации. В популярном приложении появилась функция «Недавно удаленное», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Фотографии из ленты можно восстановить в течение 30 дней, а сториз — в течение суток.

Сотрудники Instagram пояснили, что такая услуга введена по многочисленным просьбам пользователей.

Также они усложнили задачу для хакеров, которые взламывают чужие страницы с целью удалить некоторые посты: теперь для полного удаления публикации сервис будет запрашивать дополнительную верификацию.

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