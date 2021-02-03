Instagram разрешил восстанавливать недавно удаленные посты

Социальная сеть Instagram разрешила восстанавливать недавно удаленные публикации. В популярном приложении появилась функция «Недавно удаленное», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Фотографии из ленты можно восстановить в течение 30 дней, а сториз — в течение суток.
Сотрудники Instagram пояснили, что такая услуга введена по многочисленным просьбам пользователей.
Также они усложнили задачу для хакеров, которые взламывают чужие страницы с целью удалить некоторые посты: теперь для полного удаления публикации сервис будет запрашивать дополнительную верификацию.