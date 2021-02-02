Кирилл Нагиев рассказал, как звезды стендапа готовятся к своим выступлениям

Для съемок новой комедии молодой актер влез в шкуру комика и познакомился с этой профессией.

4 февраля в прокат выходит отечественная комедия «Стендап под прикрытием», в которой 31-летний актер Кирилл Нагиев играет комика, втянутого в полицейскую операцию. Для этой роли молодой человек тренировался в окружении состоявшихся звезд стендапа и полностью погрузился в их творческую кухню.

В свежем интервью актер рассказал, как комики готовятся к своим выступлениям. По его словам, каждому такому артисту нужен человек в паре, потому что в одиночку понять, что будет смешно, а что нет, практически невозможно.

«Читают друг другу монологи, вместе додумывают и дописывают какие-то шутки, все происходит сообща, — поделился Нагиев секретами работы стендаперов. — За каждым комиком стоит команда. Есть такое понятие — comedy buddy – это человек, с которым ты вместе придумываешь шутки, который их оценивает, с которым ты эту историю раскручиваешь. Потому что одному это делать очень сложно».

В интервью с изданием Ok Magazine, Кирилл рассказал, что проверил свои силы, и убежден, что вполне мог бы выступать в жанре стендапа. Однако он считает, что каждый должен заниматься своим дело, а его призвание — быть актером театра и кино. Нагиев-младший уверен, что шоу-бизнес — это не его история.

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