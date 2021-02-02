В Сети появился успокаивающий плей-лист с шуршанием деталек конструктора Lego

Это как звуки природы, только пластмассовые.

Отличная новость для любителей детских конструкторов. Пожалуй, самый известный в мире бренд Lego выпустил плей-лист, треки которого состоят из звуков его знаменитых деталек. Семь получасовых звуковых дорожек окунают слушателя в процесс сборки пластмассового конструктора. Зачем? Чтобы расслабиться и отвлечься от повседневных забот.

«Каждый элемент Lego издает уникальный шум, поэтому наши дизайнеры экспериментировали с более чем 10 тысячами в поисках идеальных успокаивающих звуков», — говорится в заявлении компании.

К примеру, приятными считаются звуки соединения двух деталек или «водопада» из тысячи кубиков. Создатели плей-листа уверены, что такое музыкальное сопровождение поможет снять стресс или заснуть.

Проект называется Lego White Noise («Белый шум»), треки доступны на ряде аудиосервисов, том числе Spotify и iTunes.

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