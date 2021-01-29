На зоне не поймут: Джастин Тимберлейк показал, как сделал тюремную татуировку для фильма

Актеру ее просто наклеили, как «переводнушку» из детства.

29 января на потоком сервисе Apple TV+ вышел новый фильм с Джастином Тимберлейком под названием «Палмер». В нем 39-летний певец сыграл бывшего заключенного, которого подозревают в нехорошей связи с юным мальчиком.

Чтобы сыграть зэка, артисту потребовались новые татуировки. В частности, зрители могут заметить на его правом плече большую наколку с изображением тигра. Естественно, эта тату оказалась ненастоящей. За день до релиза фильма Джастин выложил в Instagram видео о том, как она появлялась на его теле перед съемками.

Оказывается, голливудские гримеры просто клеили на плечо актера специальный лист с заготовленным рисунком, а тот потом оставался на коже в течении нескольких часов. Похоже на то, что в нашем детстве называлось просто «переводнушка» и продавалась вместе со жвачками.

«На создание искусственной татуировки уходит больше времени, чем вы думаете», — подписал видео Тимберлейк, указывая на то, что процесс не так прост, как выглядит.

Что-то не очень верится, учитывая, что в момент нанесения рисунка на тело певец и его помощницы позволяют себе еще и пританцовывать.

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