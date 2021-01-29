«Всем советую так делать»: Ольга Бузова вывела формулу своего успеха

Отечественная публика множество раз задумывалась над тем, в чем секрет успеха Ольги Бузовой. Как ей, по сути, простой девушке, удалось стать популярной телеведущей, выбиться в топ российских блогеров, да еще и покорить эстраду? Ответ на этот вопрос она неосознанно дала в одном из интервью.

«Я каждый день бросаю себе вызов. Это подстегивает меня к свершениям и покорению новых вершин. И я всем советую так делать. Если будете сидеть на месте и думать, что все само придет, так и останетесь просиживать штаны на диване», — цитирует звезду портал Woman.ru.

В том же интервью Бузова призналась, что не стыдится ни одного из своих поступков, и, если экономит, то, прежде всего, на себе. Но, чего действительно не хватает звезде, так это времени: у нее столько планов и проектов, что в сутках знаменитости хотелось бы иметь 72 часа.

Также Ольга заявила, что у нее идеальный характер, и, если бы она получила возможность начать жизнь заново, то снова бы прожила свою собственную.

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