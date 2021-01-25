Студентка собрала собственный костюм Железного человека на 3D-принтере

Детали ее брони двигаются, да сама девушка может прогуляться в таком наряде на улице.

После смерти Железного человека в киновселенной Marvel многие фанаты предрекали, что Тони Старка на этом посту заменит девушка. Что ж, одна гениальная красавица уже есть на примете. Видеоблогер под ником Эмили Инженер несколько месяцев собирала у себя дома доспехи упомянутого супергероя, причем такие, что можно надеть и двигаться в них.

Детали студентка печатала на 3D-принтере, затем сама дорабатывала и красила. Красный цвет пришелся ей не по душе, и она сделала себе синий костюм. Этапы рабочего процесса и готовая модель показаны в ее видео в TikTok. Множество подробностей изготовления доспехов показаны в Instagram.

Интересно, что Эмили не только сама может двигаться в созданном ею костюме, но отдельные детали приходят в движение по ее воле. Например, отрывается и закрывается шлем, выдвигается «ракета» из руки, на спине поднимаются крылья. Глаза и реактор на груди костюма светятся, и из ладони тоже бьет луч света.

Конечно же, это не какое-нибудь чудо. Эмили тренировалась создавать детали и модернизировала их с 2013 года. Так что сейчас заслуженно пользуется славой в соцсетях.

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