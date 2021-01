Оскароносный фильм с Расселом Кроу порекомендовали для быстрого засыпания

На днях голливудскому актеру Расселу Кроу («Гладиатор», «Ной», «Поезд на Юму») пришлось защищать один из своих фильмов. 60-летний английский певец Ян Макнаб написал пост в Twitter о том, что картина «Хозяин морей: На краю земли» 2003 года может использоваться как эффективное средство от бессонницы.

Кроу ответил на этот пост, встав на защиту фильма, в котором он сыграл главную роль. По мнению 56-летнего актера, найти эту приключенческую картину скучной может найти только неокрепший ум.

That’s the problem with kids these days.

No focus.

Peter Weirs film is brilliant. An exacting, detail oriented, epic tale of fidelity to Empire & service, regardless of the cost.

Incredible cinematography by Russell Boyd & a majestic soundtrack.

Definitely an adults movie. https://t.co/22yjNtQRbg

