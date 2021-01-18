Оскароносный фильм с Расселом Кроу порекомендовали для быстрого засыпания

На днях голливудскому актеру Расселу Кроу («Гладиатор», «Ной», «Поезд на Юму») пришлось защищать один из своих фильмов. 60-летний английский певец Ян Макнаб написал пост в Twitter о том, что картина «Хозяин морей: На краю земли» 2003 года может использоваться как эффективное средство от бессонницы.

«Многие люди жалуются на недостаток сна во время пандемии. Я могу порекомендовать «Хозяин морей» с обычно очаровательным и привлекающим внимание Расселом Кроу. Я никогда не могу продержаться больше десяти минут. Не благодарите. И спасибо Расселу», — написал музыкант.

Кроу ответил на этот пост, встав на защиту фильма, в котором он сыграл главную роль. По мнению 56-летнего актера, найти эту приключенческую картину скучной может найти только неокрепший ум.

«В наши дни это частая проблема у детей. Отсутствие внимания, — написал звезда кино в ответ. — Фильм Питера Уира великолепен. Взыскательный, детально проработанный, эпический рассказ о верности империи и долгу, независимо от цены. Невероятная операторская работа Рассела Бойда и великолепный саундтрек. Определенно, это фильм для взрослых».

That’s the problem with kids these days.

No focus. Peter Weirs film is brilliant. An exacting, detail oriented, epic tale of fidelity to Empire & service, regardless of the cost.

Incredible cinematography by Russell Boyd & a majestic soundtrack.

Definitely an adults movie. https://t.co/22yjNtQRbg — Russell Crowe (@russellcrowe) January 17, 2021

Отметим, что о своей сонливости при просмотре данного фильма заявил человек постарше, чем исполнитель главной роли.

Напомним, фильм «Хозяин морей: На краю земли» получил две премии «Оскар» — за лучшую операторскую работу и лучший монтаж звука — и еще восемь номинаций на эту премию. Он был снят по циклу военно-морских романов английского писателя Патрика О’Брайана.

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