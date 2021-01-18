Как сложилась судьба ведущих «Дома-2» после закрытия проекта
Видео
2 сезон шоу «Маска»: 14 участников и звездное жюри
Видео

Оскароносный фильм с Расселом Кроу порекомендовали для быстрого засыпания

Актеру пришлось встать на защиту своей картины.

Оскароносный фильм с Расселом Кроу порекомендовали для быстрого засыпания
Рассел Кроу в фильме «Хозяин морей: На краю земли». Фото: globallookpress.com

На днях голливудскому актеру Расселу Кроу («Гладиатор», «Ной», «Поезд на Юму») пришлось защищать один из своих фильмов. 60-летний английский певец Ян Макнаб написал пост в Twitter о том, что картина «Хозяин морей: На краю земли» 2003 года может использоваться как эффективное средство от бессонницы.

«Многие люди жалуются на недостаток сна во время пандемии. Я могу порекомендовать «Хозяин морей» с обычно очаровательным и привлекающим внимание Расселом Кроу. Я никогда не могу продержаться больше десяти минут. Не благодарите. И спасибо Расселу», — написал музыкант.

Кроу ответил на этот пост, встав на защиту фильма, в котором он сыграл главную роль. По мнению 56-летнего актера, найти эту приключенческую картину скучной может найти только неокрепший ум.

«В наши дни это частая проблема у детей. Отсутствие внимания, — написал звезда кино в ответ. — Фильм Питера Уира великолепен. Взыскательный, детально проработанный, эпический рассказ о верности империи и долгу, независимо от цены. Невероятная операторская работа Рассела Бойда и великолепный саундтрек. Определенно, это фильм для взрослых».

Отметим, что о своей сонливости при просмотре данного фильма заявил человек постарше, чем исполнитель главной роли.

Напомним, фильм «Хозяин морей: На краю земли» получил две премии «Оскар» — за лучшую операторскую работу и лучший монтаж звука — и еще восемь номинаций на эту премию. Он был снят по циклу военно-морских романов английского писателя Патрика О’Брайана.

Смотрите также:

Тэги

бессонницакинокритикаответ на критикуРассел Кроу