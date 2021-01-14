«Научилась у собак»: Сальма Хайек эффектно высушила волосы

Хотя ее поклонники предположили, что новое видео актриса записала не ради волос.

Голливудская актриса Сальма Хайек выложила в Instagram игривое видео с мокрыми волосами. На ролике 54-летняя звезда вертит головой как собака, чтобы просушиться. И этот способ она действительно подсмотрела у животных.

«Я многому научилась у своих собак», — написала артистка.

Однако мужская часть ее поклонников увидела в этом представлении не способ высушить волосы, а нечто другое. Очевидно, им понравилось, что вместе с головой у актрисы трясутся и другие части тела.

«Мы знаем, для чего был сделан этот пост», «Я посмотрел это очень много раз», «Я загипнотизирован», «Спасибо твоим собакам за такое обучение», «А кто-то вообще обратил внимание на волосы?» — такие комментарии оставили представители сильного пола.

Напомним, Сальма считается одной из самых горячих женщин Голливуда, особенно после своего появления в фильме «От заката до рассвета». Несмотря на возраст, актриса продолжает быть секс-символом для многих мужчин со всей планеты. Кстати, в 2021 году с ней выйдет новая картина — «Блаженство». Также ожидается ее дебют в киновселенной Marvel, в блокбастере «Вечные».