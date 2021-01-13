Не лайкать лузеров из шорт-листа: на канале «Матч-ТВ» запретили произносить англицизмы

При этом в спортивной терминологии довольно много заимствованных слов.

На спортивном телеканале «Матч-ТВ» ведут борьбу за чистоту русского языка. Комментаторам запретили использовать ряд англицизмов. Конкретный перечень заимствованных слов, которые можно и нельзя произносить в эфире, опубликовал в своем Telegram-канале журналист Станислав Гридасов.

В списке, якобы разосланном спортивным комментаторам, в качестве запрещенных указаны слова «бэкграунд», «голеадор», «лайкать», «лузер», «ноунейм», «страйкер», «треннинг», «шорт-лист» и еще более 30 англицизмов. При этом разрешены для эфира «аутсайдер», «голкиппер», «дриблинг», «камбэк», «ноу-хау», «плеймейкер» и еще ряд слов, явно пришедших из английского языка. Некоторые изречения, вроде «амплуа» и «челлендж» комментаторам можно употреблять, но только в поясняющем контексте.

Генеральный продюсер «Матч-ТВ» Тина Канделаки подтвердила, что сотрудникам действительно не рекомендуется использовать англицизмы в эфире, но призвала не относиться к опубликованному в Сети списку слов серьезно. Если в речи комментатора проскочит «запрещенное» слово, его за это не накажут.

«Штрафов, разумеется, нет. Есть внутренний консенсус, как он есть и по поводу нецензурной брани или сна в прямом эфире», — цитирует Канделаки портал Sport24.

Позже в своем Telegram-канале Канделаки добавила, что, работая над языком своих эфиров, коллектив «Матч-ТВ» пригласил в качестве эксперта доцента кафедры иностранных языков Института языкознания РАН Ирину Голову. Она приложила руку к созданию того самого списка нежелательных слов. А целью этого всего было то, чтобы дети, смотрящие канал, не начали «говорить языком Моргенштерна».

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