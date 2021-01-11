«Не боялся промахиваться»: Потап раскрыл, как ему удалось выпустить около 50 суперхитов

Отдыхающий с женой в тропическом раю певец и продюсер Потап (Алексей Потапенко) высказался о том, как ему удалось стать успешным в музыкальной индустрии. В новом посте в Instagram 39-летний артист сообщил, что за свою творческую карьеру написал более тысячи песен, из которых были официально зарегистрированы только 860. По словам музыканта, около полусотни его работ стали суперхитами, а до звания мегахитов добралось не больше 20. Результат впечатляющий, но достигнут именно творческой плодовитостью и смелостью музыканта.

«Все потому, что я никогда не боялся промахиваться. Расстраивался — бывало, но не боялся попробовать снова и снова, под разными соусами, с разной приправой, а самое главное — оригинально и по-своему. Не бойтесь пробовать, посмейте хотеть», — посоветовал Потап своим поклонникам. «Золотые слова», — прокомментировала этот пост певица Ольга Бузова.

Напомним, в 2000-ых артист раскрутил творческий дуэт в паре со своей будущей женой Настей Каменских. В 2017-ом они начали продвигать сольные проекты ПТП и NK. Помимо этого Алексей встал у руля продюсерского центра MOZGI Entertainment, который подарил слушателям группы MOZGI, «Время и Стекло» и других исполнителей. Добавим, что с участием Потапа вышло около 60 клипов, большую часть из которых он режиссировал лично.

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