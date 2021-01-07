«Лайфхак для пацанов»: Манукян закопал Бузову в песок, устав ее фотографировать

Ольга Бузова уже несколько дней отдыхает на Мальдивах со своим бойфрендом Давидом Манкяном. И пока певица демонстрирует поклонникам в Instagram свои бесчисленные купальники, ее молодой человек показал своим подписчикам «лайфхак для пацанов».

7 января Дава выложил видео с пляжа, на котором продемонстрировал, что нужно делать, если девушка на отдыхе утомляет своими просьбами сфотографировать ее то там, то здесь. Блогер показал свою ненаглядную возлюбленную, закопанную по шею в песок, а затем ушел от нее с криком: «Чао!» Бузова при этом пыталась протестовать, но выкапываться из песка не стала. Кстати, совсем недавно она жаловалась на слабость, так что может ей, и правда, нелегко выбраться.

Манукян предупредил, что этот метод работает только на необитаемом острове.

«Парни, не повторяйте в домашних условиях. Могут быть последствия», — написал он.

Подписчики оценили юмор блогера. «Исполнил мечту миллионов», «Ты живой там? Рискуешь», «Вали с острова, братан. Ждем последствия», «Оля даже в песке прорастет!» — такие комментарии появились под видео.

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